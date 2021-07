Belen Rodriguez, il parto non sarà a Milano: dove nascerà Luna Marì, seconda figlia della showgirl (Di sabato 10 luglio 2021) Conto alla rovescia per la nascita di Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez il cui arrivo è atteso nei prossimi giorni. Prima del 22 luglio, secondo i calcoli. La showgirl e il compagno Antonino Spinalbese avrebbero deciso di organizzare il parto lontano da Milano e di passare le prime settimane in una location “paradisiaca”. Luna Marì, dove partorirà Belen Rodriguez nei prossimi giorni Belen Rodriguez si prepara ad ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) Conto alla rovescia per la nascita di, secondogenita diil cui arrivo è atteso nei prossimi giorni. Prima del 22 luglio, secondo i calcoli. Lae il compagno Antonino Spinalbese avrebbero deciso di organizzare illontano dae di passare le prime settimane in una location “paradisiaca”.rirànei prossimi giornisi prepara ad ...

