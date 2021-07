Beautiful anticipazioni: Flo stanca di Sally, è ora di dire basta (Di sabato 10 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio quello che sta per accadere. La verità sula malattia di Sally sembra essere sempre più vicina. Almeno il pubblico a casa che segue la soap, ha scoperto che la ragazza sta mentendo. Adesso sappiamo quello che è il suo solo scopo: far si che Wyatt pensi che sta per morire per riaverlo. Ma Sally non ha fatto bene i suoi conti. Perchè se da un lato Spencer sembra essere molto vicino a Sally e le vuole offrire il suo appoggio, dall’altro lo fa in quanto amico, visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 luglio 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 11 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio quello che sta per accadere. La verità sula malattia disembra essere sempre più vicina. Almeno il pubblico a casa che segue la soap, ha scoperto che la ragazza sta mentendo. Adesso sappiamo quello che è il suo solo scopo: far si che Wyatt pensi che sta per morire per riaverlo. Manon ha fatto bene i suoi conti. Perchè se da un lato Spencer sembra essere molto vicino ae le vuole offrire il suo appoggio, dall’altro lo fa in quanto amico, visto ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 10 luglio: Sally minaccia la dottoressa Escobar - #Beautiful #anticipazioni #luglio: - maiamaiko70 : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #lunedì #12luglio - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni: HÜLYA vuole davvero cedere a CAHIDE suo figlio? - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Brave and Beautiful anticipazioni oggi 8 luglio -