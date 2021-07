Beach volley | Campionato Italiano 2021 | Montesilvano Marchetto Dal Corso e Scampoli Bianchin | azzurri in semifinale!

(Di sabato 10 luglio 2021) Nella prima giornata del Main Draw delin svolgimento a(Pe) le coppie che sono riuscite a passare il difficile girone delle qualifiche hanno iniziato la cavalcata verso il podio in una giornata molto soleggiata, ma anche molto ventilata. Già nel primo turno i risultati hanno fornito delle grosse sorprese a partire dalla sconfitta di Calì/Annibalini che hanno patito la maggior carica di Godenzoni/Gabellini, e di quella della ritrovata coppia, nonché vincitrice della prima tappa di Terracina, Benazzi/Gradini, che hanno dovuto cedere il passo a Gili/Costantini, duo che per anni ha trionfato sulle spiagge ...

Advertising

LaPravdania : @rekotc @guastatore1 il beach volley è uno sport, se gioca il brasile è uno sportissimo - Giorgia_Rovedo : Mi sono distrutta ginocchia e gomiti a beach volley. Sta sera vestitino per far vedere i segni di guerra. - thevolleynews : Europei U20 di beach volley, prosegue il cammino di Fusco-Hanni. Eliminate Gottardi-Mattavelli -… - cinziachicca1 : @pistoligno_gol @PrinceJuvee Multi sport …calcio, calcio tennis, Beach volley …basket .. - bloomharuki : persone giocano a beach volley e si divertono: ?????? io, esperta di pallavolo e beach volley solo grazie ad haikyuu… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

Quindi il drink all'imbrunire e la musica con i campi digremiti e pulsanti. Domani, domenica 12 alle ore 12 l'inizio delle gare con le tre regate per la flotta Gold e le tre per la ...In Aggiornamento: Si è fermato al 5° posto il buonissimo cammino di Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli ai Campionati Europei under 20 diin corso di svolgimento a Izmir (Turchia). Questa mattina le azzurrine del Club Italia hanno superato con un netto 2 - 0 (21 - 9, 21 - 14) la coppia estone Maiste - Jürgenson nel primo ...Nella prima giornata del Main Draw del Campionato Italiano in svolgimento a Montesilvano (Pe) le coppie che sono riuscite a passare il difficile girone delle qualifiche hanno iniziato la cavalcata ver ...Giornata di vittorie nel tabellone maschile per gli azzurrini Filippo Fusco e Theo Hanni, che hanno conquistato l’accesso alle semifinale, dove trovano sulla loro strada gli sloveni Možic-Bracko. Si p ...