Barty regina di Wimbledon | ' Il mio sogno fin da bambina'

Eurosport_IT : ECCO LA NUOVA REGINA DI WIMBLEDON! ?????? Ashleigh Barty, numero 1 al mondo, vince il secondo Slam in carriera dopo i… - Pall_Gonfiato : #Wimbledon, trionfa #Barty: è lei la nuova Regina, #Pliskova battuta - CamiloCueto1 : RT @Eurosport_IT: ECCO LA NUOVA REGINA DI WIMBLEDON! ?????? Ashleigh Barty, numero 1 al mondo, vince il secondo Slam in carriera dopo il Rola… - vivereitalia : Barty regina di Wimbledon, domani Berrettini-Djokovic - livetennisit : Ashleigh Barty è la Regina di Wimbledon 2021 -

In ginocchio sull'erba, le mani sul cappellino, incredula, sollevata, Ashleighbatte Karolina Pliskova in finale e conquista il trono di Wimbledon. Una presenza, quella al torneo inglese, che era stata in dubbio fino all'ultimo per l'infortunio che l'australiana aveva ...LONDRA (INGHILTERRA) - Ashleighè ladella 127esima edizione del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in erba dell'All England Club di Londra. La prima tennista ...L’australiana Barty batte Pliskova in tre set e succede a Simona Halep dopo due anni. Nel 2014 si era presa un anno sabatico per darsi al cricket ...LONDRA (Inghilterra) - Ashleigh Barty si aggiudica la 134ª edizione di Wimbledon vincendo in finale contro la polacca Karolina Pliskova in tre set (6-3, 6-7, 6-3) dopo un'ora e 55 minuti di gioco. Per ...