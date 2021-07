Barcellona | intesa con la Liga per il contratto di Messi

(Di sabato 10 luglio 2021) Il futuro di Lioneldice, ancora una volta,. Secondo quanto riportato da As, infatti, è arrivata l’tra lae il club anche sulla questione stipendio. Vicinissimi, dunque, alla stretta di mano ufficiale tra Laporta e Jorge, padre e agente della Pulce, attesa nei prossimi giorni. L’ingaggio sarà più basso questa stagione, ma vedrà un rialzo per la prossima. Sfuma, di conseguenza, la trattativa con il Paris Saint-Germain, che sarebbe legata ad una partenza di Mbappé in direzione Madrid. SportFace.

