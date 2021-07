Barca Nostra ispira il Festival Galleggiante con un “Giardino della Memoria” per le vittime del mare. E intanto gli sbarchi continuano (Di sabato 10 luglio 2021) Mentre la regista francese di origine senegalese Mati Diop è nella Giuria del Festival di Cannes guidata da Spike Lee, il suo corto Atlantiques passa anche al Festival Galleggiante, in calendario nel weekend ad Augusta, in provincia di Siracusa. Proprio alla Croisette il lungometraggio nato da quel piccolo gioiello (intitolato Atlantique) conquistò il Grand Prix Speciale della Giuria nel 2019 e ora il corto arriva alla piccola kermesse siciliana per una precisa affinità elettiva con la regista. Fra i motivi ispiratori del film con cui la Diop è divenuta la prima black woman ad aggiudicarsi il prestigioso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Mentre la regista francese di origine senegalese Mati Diop è nella Giuria deldi Cannes guidata da Spike Lee, il suo corto Atlantiques passa anche al, in calendario nel weekend ad Augusta, in provincia di Siracusa. Proprio alla Croisette il lungometraggio nato da quel piccolo gioiello (intitolato Atlantique) conquistò il Grand Prix SpecialeGiuria nel 2019 e ora il corto arriva alla piccola kermesse siciliana per una precisa affinità elettiva con la regista. Fra i motivitori del film con cui la Diop è divenuta la prima black woman ad aggiudicarsi il prestigioso ...

