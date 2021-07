Barbara d’Urso: criticata per l’outfit del matrimonio (Di sabato 10 luglio 2021) Barbara d’Urso nelle ultime ore ha celebrato il matrimonio della sua amica Annalia Venezia. Le immagini della cerimonia sono diventate subito virali ma i follower della conduttrice non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: l’outfit della d’Urso, infatti, non è stato promosso da tutti! Barbara d’Urso nelle ultime ore è stata grande protagonista dei social per il fatto di aver celebrato, con delega ricevuta dal Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021)nelle ultime ore ha celebrato ildella sua amica Annalia Venezia. Le immagini della cerimonia sono diventate subito virali ma i follower della conduttrice non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio:della, infatti, non è stato promosso da tutti!nelle ultime ore è stata grande protagonista dei social per il fatto di aver celebrato, con delega ricevuta dal Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AndreaScheniniA : Grande Ricky!???? . È ??una Vera???? @GiuliaSalemi93 ????? Giulia è Perfetta per Condurre un Programma Tutto Suo, magar… - p41_n4 : @seguimi2050 È come la barbara d urso ?? - BaritaliaNews : Barbara D’Urso e Sharon Stone, botta e risposta sui social e il web approva - BaritaliaNews : Barbara D’Urso con la fascia tricolore celebra le nozze di una coppia di amici ma il web si rivolta “ma come ti per… - infoitcultura : Barbara D’Urso, ruolo d’eccezione per un giorno: “È stato un onore” -