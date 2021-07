Bangladesh, nella fabbrica distrutta dalle fiamme lavoravano anche bambini di 11 anni. Arrestato il proprietario (Di sabato 10 luglio 2021) Le autorità del Bangladesh hanno Arrestato il proprietario della fabbrica in cui è divampato un incendio che ha ucciso 52 persone a Rupganj, città del Bangladesh non lontana dalla capitale Dacca. dalle indagini è emerso che nello stabilimento della Hashem Food and Beverage di proprietà del gruppo Sajeeb, erano impiegati anche dei bambini di appena 11 anni. Il proprietario della fabbrica non è stato l’unico arresto. Insieme a lui altre sette persone sono finite in manette, tra cui quattro dei suoi figli. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Le autorità delhannoildellain cui è divampato un incendio che ha ucciso 52 persone a Rupganj, città delnon lontana dalla capitale Dacca.indagini è emerso che nello stabilimento della Hashem Food and Beverage di proprietà del gruppo Sajeeb, erano impiegatideidi appena 11. Ildellanon è stato l’unico arresto. Insieme a lui altre sette persone sono finite in manette, tra cui quattro dei suoi figli. Le ...

Migranti nascosti nei camion a Cairo e Altare: lungo digiuno per raggiungere la Francia, tre erano minorenni soli Cairo Montenotte. Provenivano da Iraq, Iran, Bangladesh, Mali, Afghanistan e Pakistan i 24 migranti scoperti ieri dai carabinieri di Cairo Montenotte nascosti in due Tir a Cairo e Altare. Tre di loro ...

