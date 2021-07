Advertising

fattoquotidiano : Bangladesh, incendio in fabbrica: oltre 50 operai morti. Erano chiusi a chiave dentro al reparto - giornaleradiofm : Approfondimenti: Bangladesh: incendio con 52 morti, arrestato il proprietario: (ANSA) - DACCA, 10 LUG - La polizia… - CorriereQ : Bangladesh: incendio con 52 morti, arrestato il proprietario - RadioItaliaIRIB : (FOTO DEL GIORNO) Bangladesh, incendio in fabbrica alimentare - transnazionale : Bangladesh, decine di morti nell'incendio di una fabbrica di alimenti #spaziotransnazionale informa -

La polizia delha arrestato per omicidio il proprietario della fabbrica incendiata nei giorni scorsi. Vi ... Per il disastro, undomato in oltre 24 ore, sono state arrestate otto ...Finora la tragedia ha causato la morte di 52 persone e almeno 25 feriti, secondo le informazioni diramate dai vigili del fuoco di Narayanganj, la ?: 52 vittime per una Dhaka ...La polizia del Bangladesh ha arrestato per omicidio il proprietario della fabbrica incendiata nei giorni scorsi. Vi hanno perso la vita 52 persone ed è emerso che nella struttura lavoravano anche bamb ...Una veduta dall'alto dell'incendio - Ansa. Polizia e testimoni hanno riferito che l'incendio allo stabilimento dell'industria alimentare Hashem Food and Beverage di Rupganj è scoppiato ieri ma era anc ...