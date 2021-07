Bambole | foto | dipinti e video | a spasso nella Roma rovesciata

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Guido Ceronetti, in “Insetti senza frontiere”, si poneva una languidamente retorica domanda: viaggiare per turismo ha davvero senso? In alcuni casi, quando si scorgono i turisti dispersi per le strade assolate di, in un timido ritorno alla vita dopo la buriana della pandemia e però, al tempo stesso, li si rimiraeterna ripetizione mantrica del visitare sempre gli stessi luoghi, le stesse rovine, le stesse chiese, gli stessi musei e del crogiolarsi in quel volto solare, da Estatena permanente, di una città resa ologramma, verrebbe la tentazione di rispondere di no. Ma c’è unameno conosciuta, meno ...