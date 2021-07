Ballando con le Stelle | colpo da novanta per il cast di Milly Carlucci | di chi si tratta

(Di sabato 10 luglio 2021) Spunta un nome che ha del clamoroso per la nuova edizione del programma di, un personaggio controverso e conosciutissimosa certamente come stupirci e anche questa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

le stelle A quanto pare Milly Carlucci sarebbe già riuscita a garantirsi il primo nome di spicco per la nuova edizione dile stelle: ecco di chi si tratta Pubblicato su 9 ..."Pensavamo 'sarà all'estero', 'farà qualcos'altro' " ha spiegato la conduttrice dile stelle " ma forse non voleva che nessuno sapesse cosa stava per fare". "Nemmeno Stefano Coletta, ...Secondo il sito "TPI" nei giorni scorsi Milly Carlucci insieme al suo staff avrebbe convinto Morgan a partecipare nella prossima edizione di "Ballando con le stelle".Secondo Tpi, che cita una fonte autorevole, potrebbe essere l'artista Morgan il primo concorrente dello show di Milly Carlucci ...