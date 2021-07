Aumento degli attacchi online alla comunità musulmana in Europa (Di sabato 10 luglio 2021) La comunità musulmana in Europa subisce odio, minacce e attacchi fisici. Ora il Consiglio d’Europa, la principale organizzazione per i diritti umani del continente, sta discutendo delle contromisure. Cosa succede alla comunità musulmana in Germania? L’imam A.* ricorda gli attacchi di vernice alla sua moschea in una piccola città della Germania occidentale: “Diversi anni fa Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Lainsubisce odio, minacce efisici. Ora il Consiglio d’, la principale organizzazione per i diritti umani del continente, sta discutendo delle contromisure. Cosa succedein Germania? L’imam A.* ricorda glidi vernicesua moschea in una piccola città della Germania occidentale: “Diversi anni fa

Advertising

Tg1Rai : Preoccupa nel mondo la diffusione della #VarianteDelta responsabile di un nuovo aumento di contagi. Nel nostro Paes… - stefanoepifani : Se il primo effetto degli incentivi per l'edilizia (il 'famoso' 110%) è un aumento del 50% dei preventivi rispetto… - MatteoDiLallo : RT @lucacozzuto: In Spagna si registra contemporaneamente il più basso numero di decessi e un nuovo aumento degli ospedalizzati e delle ter… - Daniele_Manca : RT @masterx_iulm: In quest’edizione di #TgMasterX ??speciale #crisisociale: ?????????Il sovraffollamento nelle carceri italiane ??I nuovi dati… - tagliacerri : RT @carettamc11: Il ministro #Lamorgese,preoccupata per l'aumento esponenziale degli #sbarchi,aveva promesso di occuparsene e infatti puntu… -