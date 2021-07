Attentato in Somalia contro polizia, almeno 5 morti (Di sabato 10 luglio 2021) Il gruppo islamista Al - Shabaab legato ad Al - Qaeda, che da anni lotta per rovesciare il governo federale della Somalia e che ha già compiuto una serie di attacchi, ha rivendicato un Attentato con ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Il gruppo islamista Al - Shabaab legato ad Al - Qaeda, che da anni lotta per rovesciare il governo federale dellae che ha già compiuto una serie di attacchi, ha rivendicato uncon ...

