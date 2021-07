Atletica, Alessandro Sibilio da brividi! Vince gli Europei U23 in 48.42, 2° italiano di sempre dietro a Fabrizio Mori (Di sabato 10 luglio 2021) Alessandro Sibilio ha confezionato una prestazione d’autore a Tallinn (Estonia) e ha vinto la medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli agli Europei Under 23 di Atletica leggera. L’azzurro era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, trionfando in maniera perentoria con il favoloso tempo di 48.42. Il napoletano è così diventato il secondo italiano di sempre, alle spalle dell’icona Fabrizio Mori (Campione del Mondo a Siviglia 1999, capace di 47.54 il 10 agosto 2001). Un azzurro non correva così veloce sul giro di pista con barriere ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021)ha confezionato una prestazione d’autore a Tallinn (Estonia) e ha vinto la medaglia d’oro sui 400 metri ostacoli agliUnder 23 dileggera. L’azzurro era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, trionfando in maniera perentoria con il favoloso tempo di 48.42. Il napoletano è così diventato il secondodi, alle spalle dell’icona(Campione del Mondo a Siviglia 1999, capace di 47.54 il 10 agosto 2001). Un azzurro non correva così veloce sul giro di pista con barriere ...

