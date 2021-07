Atletica, agli Europei under 23 il napoletano Sibilio è oro nei 400 ostacoli (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapolavoro di Alessandro Sibilio a Tallinn: l’azzurro ha vinto la gara dei 400 ostacoli degli Europei U.23. E’ la prima medaglia d’oro azzurra nella rassegna continentale in Estonia, ottenuta con un grande tempo, un 48.42 che fa del 22enne napoletano delle Fiamme Gialle il secondo italiano di sempre dopo il campione del mondo di Siviglia 1999 Fabrizio Mori. Ed è anche un crono che in Italia non si vedeva dal 2002 e che rappresenta la migliore prestazione italiana under 23, tolta proprio a Mori. Sibilio, grande talento giovanile che si è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapolavoro di Alessandroa Tallinn: l’azzurro ha vinto la gara dei 400degliU.23. E’ la prima meda d’oro azzurra nella rassegna continentale in Estonia, ottenuta con un grande tempo, un 48.42 che fa del 22ennedelle Fiamme Gialle il secondo italiano di sempre dopo il campione del mondo di Siviglia 1999 Fabrizio Mori. Ed è anche un crono che in Italia non si vedeva dal 2002 e che rappresenta la migliore prestazione italiana23, tolta proprio a Mori., grande talento giovanile che si è ...

