Ashleig Barty riscrive la storia del tennis! Un’australiana vince Wimbledon 41 anni dopo la Goolagong | Pliskova sconfitta al 3° set

Foto di Neil Hall - è la nuova campionessa di Wimbledon: la tennista australiana ha sconfitto Karolina Pliskova nella finale femminile dello Slam britannico. A 41 anni di distanza dal successo di Evonne Goolagong, una tennista australiana torna a vincere sull'erba del Major inglese. Un'ora e cinquantanove minuti per scrivere la storia del tennis. Ashleigh Barty è la nuova campionessa di Wimbledon, successo che arriva a 41 anni...

Torneo quasi perfetto per lache ha perso un solo set all'esordio contro Suarez Navarro, prima di lasciare il secondo set odierno ad una combattiva Karolina Pliskova , tornata in finale Slam a ...Resta al comandoin vetta, davanti alla giapponese Naomi Osaka e la romena Simona Halep. Per quanto riguarda le azzurre, la numero uno d'Italia è sempre Camila Giorgi in ottantunesima ...Ashleigh Barty si sta rifacendo con gli interessi: contenderà il titolo a Karolina Pliskova in coda a un percorso perlomeno convincente, grossomodo passeggiato avendo ceduto appena un set nel ...L anumero uno del mondo si impone in 3 set su Karolina Pliskova. Il campione romano vuole riscrivere la storia, ma c'è Djokovic da battere ...