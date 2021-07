Ascolti tv: Top Dieci in replica fa il 13,1% di share e vince la serata televisiva (Di sabato 10 luglio 2021) La serata televisiva del 9 luglio è stata vinta da Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nonostante si trattasse di una replica e della messa in onda a un orario inusuale – dalla ore 22.00 in poi – ha tenuto incollati allo schermo 1.523.000 di telespettatori, registrando il 13,1% di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 luglio 2021) Ladel 9 luglio è stata vinta da Top, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nonostante si trattasse di unae della messa in onda a un orario inusuale – dalla ore 22.00 in poi – ha tenuto incollati allo schermo 1.523.000 di telespettatori, registrando il 13,1% di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

