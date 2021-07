Armando Gasiani, morto l'ex deportato che ne La vita è bella di Benigni trovò una "seconda liberazione" (Di sabato 10 luglio 2021) Armando Gasiani, 94 anni, è morto il 9 luglio 2021: deportato nel campo di Mauthausen aveva trovato grazie a La vita è bella il coraggio di raccontare la sua storia. Armando Gasiani è morto il 9 luglio 2021 a 94 anni: grazie a La vita è bella aveva trovato il coraggio di raccontare l'orrore dei lager e aveva considerato il film di Roberto Benigni "la sua seconda liberazione". Era uno tra gli ultimi ex deportati ancora in vita. La notizia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021), 94 anni, èil 9 luglio 2021:nel campo di Mauthausen aveva trovato grazie a Lail coraggio di raccontare la sua storia.il 9 luglio 2021 a 94 anni: grazie a Laaveva trovato il coraggio di raccontare l'orrore dei lager e aveva considerato il film di Roberto"la sua". Era uno tra gli ultimi ex deportati ancora in. La notizia ...

