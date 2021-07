Arisa ha rifiutato 200 mila euro pur di rimane ad Amici: il no a Pechino Express (Di sabato 10 luglio 2021) Arisa rimane ad Amici di Maria De Filippi Nelle ultime ore è arrivata la conferma: Arisa a settembre per il secondo anno consecutivo tornerà dietro il bancone di Amici in qualità di professoressa di canto. A rendere nota la notizia ci ha pensato il nuovo numero di Chi. Nel magazine diretto da Alfonso Signorini c’è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 luglio 2021)addi Maria De Filippi Nelle ultime ore è arrivata la conferma:a settembre per il secondo anno consecutivo tornerà dietro il bancone diin qualità di professoressa di canto. A rendere nota la notizia ci ha pensato il nuovo numero di Chi. Nel magazine diretto da Alfonso Signorini c’è L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IlContiAndrea : '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) pe… - infoitcultura : Arisa ha rifiutato Pechino Express per Amici? Ecco tutta la verità - CIAfra73 : Arisa ha rifiutato una grandissima offerta pur di rimanere tra i Professori di #Amici21 - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: '#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non… - zazoomblog : Arisa ha rifiutato un cachet da 200 mila euro per restare ad Amici - #Arisa #rifiutato #cachet #restare -