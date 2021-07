Argentina-Brasile oggi, Finale Coppa America: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 10 luglio 2021) Argentina contro Brasile, Messi contro Neymar. Mancano ormai meno di 24 ore al calcio d’inizio di una delle sfide calcistiche più attese ed importanti degli ultimi anni, valevole per la finalissima della Coppa America 2021. Si gioca allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro (ore 2 della notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio), che ospita la sua prima partita della manifestazione. I padroni di casa verdeoro vogliono difendere il titolo ottenuto nel 2019 per raggiungere la doppia cifra di successi in Coppa America, mentre l’Albiceleste va a caccia della 15ma vittoria (eguaglierebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021)contro, Messi contro Neymar. Mancano ormai meno di 24 ore al calcio d’inizio di una delle sfide calcistiche più attese ed importanti degli ultimi anni, valevole per la finalissima della2021. Si gioca allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro (ore 2 della notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio), che ospita la sua prima partita della manifestazione. I padroni di casa verdeoro vogliono difendere il titolo ottenuto nel 2019 per raggiungere la doppia cifra di successi in, mentre l’Albiceleste va a caccia della 15ma vittoria (eguaglierebbe ...

