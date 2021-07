(Di sabato 10 luglio 2021) Un, quasi sicuramente di origine dolosa, è scoppiato nella tarda serata di oggi, 10 luglio, nell’autoparco comunale di, in via Camilla. Lesono divampate intorno alle ore 23:00. Sul posto sono intervenute due autobotti dei vigili del fuoco di Pomezia e i carabinieriCompagnia di Anzio. Ad andare a fuoco sono state due moto, un motociclo che si trovava in deposito e una Fiat Panda deldi. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che lesi ...

Advertising

YconFlow : RT @CorriereCitta: Ardea, incendio doloso all’autoparco: in fiamme mezzi della Polizia Locale e del Comune (FOTO) - CorriereCitta : Ardea, incendio doloso all’autoparco: in fiamme mezzi della Polizia Locale e del Comune (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea incendio

Il Faro online

...nel 2016 potrebbe riaprire per 'salvare' Roma Un invaso chiuso dal 2016 in seguito all'che ...200 metri rispetto ai centri abitati di Cancelleria (Albano Laziale) e Villaggio Ardeatino ()' ...È funzionante? "No è chiuso da cinque anni, da quando è stato distrutto da unil vicino ...e nel 2016 emersero veleni nelle falde acquifere e nei terreni soprattutto a valle verso". È ...ALBANO LAZIALE (attualità) - I sindaci saranno ricevuti dal Prefetto lunedì 12 luglio ilmamilio.it - contenuto esclusivo Riceviamo dall’associazione “Salute Ambiente Albano” e pubblichiamo. “All'ass ...Continua la mobilitazione popolare del territorio per dire “no” allo scarico dei rifiuti romani nell’ex discarica di Roncigliano, ad Albano. Col dettagliato resoconto dell’Associazione Salute Ambiente ...