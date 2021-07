Angelina Jolie e Brad Pitt ora litigano anche per il vino (Di sabato 10 luglio 2021) . La battaglia legale fra i divi di Hollywood, dopo i figli, si sposta sulle bollicine. Il motivo del litigio? Il vino simbolo dell’amore dei BrAngelina del Château Miraval in Provenza. La bevanda, che un tempo era considerata il frutto del legame fra i due, ora è finita al centro di un intricato scontro in tribunale. A scatenare l’ennesima guerra fra gli attori è stata Angelina Jolie che possiede insieme all’ex marito una quota dell’azienda vinicola. Era il 2011 quando Brad acquistò il castello Château Miraval in Provenza. Il luogo divenne da subito il nido d’amore della coppia, teatro del loro ... Leggi su dilei (Di sabato 10 luglio 2021) . La battaglia legale fra i divi di Hollywood, dopo i figli, si sposta sulle bollicine. Il motivo del litigio? Ilsimbolo dell’amore dei Brdel Château Miraval in Provenza. La bevanda, che un tempo era considerata il frutto del legame fra i due, ora è finita al centro di un intricato scontro in tribunale. A scatenare l’ennesima guerra fra gli attori è statache possiede insieme all’ex marito una quota dell’azienda vinicola. Era il 2011 quandoacquistò il castello Château Miraval in Provenza. Il luogo divenne da subito il nido d’amore della coppia, teatro del loro ...

