Andrea Zenga Instagram: la dolce foto con Rosalinda Cannavò (Di sabato 10 luglio 2021) Andrea Zenga Instagram: la dolcissima foto con Rosalinda Cannavò condivisa sui social! I due ragazzi spesso devono stare lontani perché occupati con impegni di lavoro e quando si ritrovano amano condividere con i fan i semplici ed emozionanti momenti vissuti durante la loro quotidianità. Ecco il romantico scatto condiviso da Andrea con la sua dolce L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di sabato 10 luglio 2021): la dolcissimaconcondivisa sui social! I due ragazzi spesso devono stare lontani perché occupati con impegni di lavoro e quando si ritrovano amano condividere con i fan i semplici ed emozionanti momenti vissuti durante la loro quotidianità. Ecco il romantico scatto condiviso dacon la suaL'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

IFrangioni : RT @annafiorello85: ?????? no.. la pizza surgelata no.. Zenghino?? guarda che ci mettiamo un attimo a far partire un over party di quelli esag… - IFrangioni : RT @ANGELA96156242: Un bacio sfiorato... Per proteggere quello che è diventata la sua vita ... Il suo cuore...????????????@14Cannavo @andrea_zeng… - StellaS33442832 : @bab_tuit @di_rumore Grazie per la tua segnalazione, su - DinaScamorza : RT @annafiorello85: ?????? no.. la pizza surgelata no.. Zenghino?? guarda che ci mettiamo un attimo a far partire un over party di quelli esag… - ciaoson81796784 : RT @annafiorello85: ?????? no.. la pizza surgelata no.. Zenghino?? guarda che ci mettiamo un attimo a far partire un over party di quelli esag… -