Amministrative Milano | Sala “I 5 Stelle correranno da soli”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Rispetto ai 5parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso anche con Conte, quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città, di lavorare sugli elementi convergenti. A questo punto la nostra coalizione è chiusa”. Lo ha detto il sindaco diGiuseppein visita al banchetto del PD al mercato di via Osoppo. bla/pc/red su Il Corriere della Città.

Per molte grandi città, daa Napoli, sono in arrivo le elezioni. "I candidati del centrodestra sono condivisi quindi l'alleanza è mantenuta", spiega Zucchi. Poi sarà il turno ...... insieme a personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità die del Nucleo ... nonché elevate sanzioniper un totale di 90.000 euro circa ed ammende di circa 30.000 ...Fiutati dai cani anti droga 10 grammi di marijuana, controllate dagli agenti 50 auto ed emesse 20 multe di cui 8 per mancato uso delle cinture di sicurezza. Il progetto Smart continuerà nei fine setti ...Milano, 10 lug. (askanews) - Il centrosinistra milanese ieri si è riunito per il primo tavolo di coalizione in vista delle amministrative che si terranno in autunno. Lo ha spiegato il sindaco della ci ...