America is back. Così Biden ha rilanciato le relazioni transatlantiche (Di sabato 10 luglio 2021) Il viaggio di Joe Biden in Europa, prima uscita all'estero del presidente Americano dal suo insediamento, ha visto alcune tappe ricche di significato e di indubbio valore politico concentrate in pochi giorni, partendo dal G7 in Cornovaglia fino all'incontro di Ginevra con Vladimir Putin. Il vertice della Nato di Bruxelles è stato una delle tappe di questo viaggio, e ha contribuito a rilanciare l'asse con gli alleati in vista anche dell'ultimo incontro in programma, quello proprio con Putin. Joe Biden in questi mesi non ha mai nascosto la sua volontà di rilanciare le relazioni con gli alleati europei e con gli altri Paesi ...

