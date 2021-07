Allarme Cnr | sale l' incidenza del Covid | 33 province sorvegliate speciali | ecco quali sono

(Di sabato 10 luglio 2021) La curva dell'epidemia del- 19 continua a salire in tutta Italia : l'cresce ed è superiore a 10 casi per 100.000 abitanti in 33; fra queste, 11 hanno un'superiore ...

Advertising

Tiburnoofficial : A lanciare l'allarme è Giovani Sebastiani, matematico del Cnr - LiveSicilia : Covid, allarme del Cnr: “La curva comincia a risalire in Italia” - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #Salute Covid, l’allarme del Cnr: “La curva dei casi torna a risalire in Italia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Cnr

IL GIORNO

È quanto emerge dall'analisi del matematico Giovanni Sebastiani , dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Piconè del Consiglio Nazionale delle Ricerche (- Iac). Ieri era arrivata la ...Una situazione da campanello d'in particolare in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, ... secondo le stime del matematico delGiovanni Sebastiani. Ma con tracciamento e sequenziamento e '...CALTANISSETTA - I dati relativi al Coronavirus ritornano a salire. Preoccupa la variante Delta in Sicilia e il fatto che la Regione Siciliana si conferma ...Campanello d'allarme in 33 province italiane. Lì la curva dell'epidemia di Covid-19, che continua a salire in tutta Italia, è cresciuta di più. Sono le ...