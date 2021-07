Alla vigilia della finale, l’appello del sindaco Gori: “Viva gli azzurri, ma non mettiamoci nei guai” (Di sabato 10 luglio 2021) Da giorni circolano sui social e tra i media le immagini e i video dei disordini che si sono verificati in tutto il Paese in seguito Alla vittoria dell’Italia sulla Spagna agli Euro 2020 di martedì 6 luglio: decretando l’ingresso degli azzurri in finale. Si sono registrati danni alle vetture, risse, assembramenti ed incidenti anche gravi a danno di giovanissimi. Alla vigilia della decisiva partita contro l’Inghilterra, all’emozione per la finalissima si aggiunge anche la preoccupazione per le possibili tensioni che potrebbero crearsi nel territorio del comune di Bergamo. Il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Da giorni circolano sui social e tra i media le immagini e i video dei disordini che si sono verificati in tutto il Paese in seguitovittoria dell’Italia sulla Spagna agli Euro 2020 di martedì 6 luglio: decretando l’ingresso degliin. Si sono registrati danni alle vetture, risse, assembramenti ed incidenti anche gravi a danno di giovanissimi.decisiva partita contro l’Inghilterra, all’emozione per la finalissima si aggiunge anche la preoccupazione per le possibili tensioni che potrebbero crearsi nel territorio del comune di Bergamo. Il ...

