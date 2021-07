Al liceo artistico sparisce la bandiera dell’Italia: “Usata per fare festa, ma adesso riportatela” (Di sabato 10 luglio 2021) Le speranze di rivederla lì, al suo posto, alla vigilia della finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra sono basse, bassissime. Ma il preside del liceo artistico Giacomo e Pio Manzù di Bergamo, Cesare Emer Botti, un po’ ci crede lo stesso. “Va bene che la nazionale di calcio sia arrivata in finale. Va bene che dopo più di un anno di lockdown nasca l’esigenza di festeggiare ed esultare collettivamente per il traguardo raggiunto, ma se almeno la bandiera dell’Italia non ce la portate via ci fareste anche una cortesia. Per riacquistarla – osserva – dobbiamo utilizzare soldi pubblici”. Quel che è certo è ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 luglio 2021) Le speranze di rivederla lì, al suo posto, alla vigilia della finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra sono basse, bassissime. Ma il preside delGiacomo e Pio Manzù di Bergamo, Cesare Emer Botti, un po’ ci crede lo stesso. “Va bene che la nazionale di calcio sia arrivata in finale. Va bene che dopo più di un anno di lockdown nasca l’esigenza di festeggiare ed esultare collettivamente per il traguardo raggiunto, ma se almeno lanon ce la portate via ciste anche una cortesia. Per riacquistarla – osserva – dobbiamo utilizzare soldi pubblici”. Quel che è certo è ...

