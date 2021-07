Al Bano Carrisi, “grave offesa”: brutta situazione, il cantante ‘inciampa’ (Di sabato 10 luglio 2021) Al Bano Carrisi si ritrova, purtroppo, in una brutta situazione: “grave offesa”, cos’è esattamente successo? Tutto quello che occorre sapere. Una vera e propria brutta situazione, per il famosissimo ed amatissimo Al Bano Carrisi. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che, nei giorni scorsi, il cantante di Cellino San Marco sia stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 luglio 2021) Alsi ritrova, purtroppo, in una: “”, cos’è esattamente successo? Tutto quello che occorre sapere. Una vera e propria, per il famosissimo ed amatissimo Al. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che, nei giorni scorsi, ildi Cellino San Marco sia stato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: Dopo il grande successo dello scorso autunno, torna in tv #TheVoiceSenior con @antoclerici e quattro coach d’eccezione… - Raiofficialnews : Dopo il grande successo dello scorso autunno, torna in tv #TheVoiceSenior con @antoclerici e quattro coach d’eccezi… - infoitcultura : Al Bano Carrisi, 'sono pronto a farlo per salvarlo': il gesto estremo del Leone di Cellino - GammaStereoRoma : Al Bano Carrisi - Nel Perdono - infoitcultura : Al Bano Carrisi, la dieta che l'ha fatto dimagrire 7 chili in poco tempo -