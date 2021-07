Al Bano canta in chiesa, ma il Vescovo si infuria: “Non siamo sul palco-VIDEO” (Di sabato 10 luglio 2021) E’ successo davvero un fatto ad Andria: Al Bano si è visto umiliare fortemente da il Vescovo dopo aver cantato in chiesa Al Bano Carrisi e Romina PowerQuesta volta pare proprio che il Maestro di Cellino San Marco abbia fatto perdere la pazienza al monsignor Luigi Mansi. Il motivo? Al Bano ha cantato in chiesa a sorpresa durante la celebrazione delle nozze di due suoi amici e al parroco è sembrata quasi un’esibizione. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Il Vescovo di Andria umilia Al Bano dopo una sua ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 luglio 2021) E’ successo davvero un fatto ad Andria: Alsi è visto umiliare fortemente da ildopo averto inAlCarrisi e Romina PowerQuesta volta pare proprio che il Maestro di Cellino San Marco abbia fatto perdere la pazienza al monsignor Luigi Mansi. Il motivo? Alhato ina sorpresa durante la celebrazione delle nozze di due suoi amici e al parroco è sembrata quasi un’esibizione. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Ildi Andria umilia Aldopo una sua ...

