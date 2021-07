Al Bano canta al matrimonio e scoppia la lite con il Vescovo – VIDEO (Di sabato 10 luglio 2021) È scontro tra Al Bano e il Vescovo di Andria, dopo la sua esibizione durante la celebrazione nuziale che non è piaciuta affatto al presule. I fatti riportano al matrimonio di una coppia di sposi, Alessandra e Francesco, che si è svolto nella cattedrale di Andria, dove il cantante pugliese ha deciso di esibirsi a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 luglio 2021) È scontro tra Ale ildi Andria, dopo la sua esibizione durante la celebrazione nuziale che non è piaciuta affatto al presule. I fatti riportano aldi una coppia di sposi, Alessandra e Francesco, che si è svolto nella cattedrale di Andria, dove ilnte pugliese ha deciso di esibirsi a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

