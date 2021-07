“Aeroplano” | il nuovo singolo di Pizzi | “Rappresenta la vita”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Come tutto l’album, è stato scritto abbracciando la solitudine, una condizione che, secondo il mio punto di vista, può dare molto a ogni individuo” Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “” (Duemme musica), ildi Giancarloè un brano nato dall’esigenza di comunicare che, arrivati a un certo punto della, si sente la necessità di circondarsi di persone sincere e amici veri, gli unici autentici passeggeri da portare a bordo, appunto, dell’. Come in qualsiasi grande viaggio, in questo caso la ...

kermit290179 : RT @RadioMDN: #novitàdiscografiche il nuovo singolo di Pizzi, 'AEROPLANO' un brano nato dall'esigenza di comunicare che, arrivati a un cert… - RadioMDN : #novitàdiscografiche il nuovo singolo di Pizzi, 'AEROPLANO' un brano nato dall'esigenza di comunicare che, arrivati… - wordsandmore1 : ? Disponibile il nuovo singolo di Giancarlo Pizzi dal titolo Aeroplano (Duemme Musica) (FB: @RedBlueMusic – IG:… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroplano nuovo

L'Opinionista

un, in modo da poter raggiungere la Hanging City, sospesa nella gravità di un buco nero. Un aspetto del gioco che ha sempre ispirato molti commenti da parte dei giocatori riguarda il viso ...La prua dell'presenta quindi un "becco di falco" più pronunciato rispetto a quello del B -... Molto più concreto invece il costo delbombardiere, previsto a 639 milioni di dollari per ..."Come tutto l'album, è stato scritto abbracciando la solitudine, una condizione che, secondo il mio punto di vista, può dare molto a ogni individuo" Dal 2 ...Lo sviluppatore, Zeng, ha precisato come in Bright Memory: Infinite i giocatori potranno acquisire e usare diverse armi proseguendo nel gioco e vivendone la storia. Il video qui sopra mostra le modali ...