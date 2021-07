Accostato al Napoli: il portiere Vaclik sta per firmare con un'altra squadra! (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciomercato sta entrando nel vivo, con molte trattative vicine alla conclusione. Una di queste riguarda la Roma potrebbe indirettamente chiamare in causa il Napoli. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, infatti, nelle prossime ore i giallorossi dovrebbero ufficializzare l'acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton dando il via ad un vero e proprio valzer di portieri. Il club inglese dovrebbe sostituire l'estremo difensore portoghese con José Sa dell'Olympiakos, con la società greca che a quel punto chiuderebbe per l'acquisto di Tomas Vaclik. Il portiere della Repubblica Ceca - svincolato dopo l'esperienza al Siviglia - ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Il calciomercato sta entrando nel vivo, con molte trattative vicine alla conclusione. Una di queste riguarda la Roma potrebbe indirettamente chiamare in causa il. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, infatti, nelle prossime ore i giallorossi dovrebbero ufficializzare l'acquisto di Rui Patricio dal Wolverhampton dando il via ad un vero e proprio valzer di portieri. Il club inglese dovrebbe sostituire l'estremo difensore portoghese con José Sa dell'Olympiakos, con la società greca che a quel punto chiuderebbe per l'acquisto di Tomas. Ildella Repubblica Ceca - svincolato dopo l'esperienza al Siviglia - ...

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Calciomercato Juventus: niente Milik. L'annuncio dell'agente Arek Milik è stato uno dei centravanti accostato maggiormente alla Juventus: il polacco però non si muoverà da Marsiglia La Juventus nelle ... il centravanti polacco, ex Napoli, a gennaio è passato al ...

Niente Napoli, Nuno Tavares va all'Arsenal: è ufficiale I Gunners hanno acquistato dal Benfica il 21enne terzino portoghese, il cui nome era stato accostato anche al Napoli da radiomercato. Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha accolto così Tavares : "...

Accostato al Napoli, la Roma punta Mykolenko: può sostituire Spinazzola Tutto Napoli Calciomercato Lazio/ Zaccagni torna di moda per il centrocampo Accostato pure al Napoli, per Zaccagni la Lazio potrebbe ragionare intorno ai 15 milioni di euro per aggiudicarselo. La Lazio si sta già muovendo da tempo in questo calciomercato estivo al fine di ...

MERCATO, Boulaye Dia vicino al Villarreal per 15 mln Accostato anche a club italiani come Napoli e Fiorentina, Boulaye Dia lascerà sì lo Stade de Reims, ma probabilmente per la Liga. Secondo indiscrezioni, l'attaccante senegalese è molto vicino al ...

