A Londra si gioca il destino sportivo dell' Italia

(Di sabato 10 luglio 2021) AGI - Una domenica sportiva come quella che sta arrivando capita pochissime volte nella vita. Tennis e calcio. Matteo Berrettini e i ragazzi di Roberto Mancini. Game, set, match da una parte e il triplice fischio dall'altra. L'attesa per i nostri portabandiera che si accingono a tentare l'impresa è tanta. La voglia di azzurro percorrerà interamente i poco più di 15 chilometri che separano Wimbledon da Wembley, i due simboli più fortifatta d'erba, linee bianche e reti. Ma anche di diritti, rovesci, punizioni e rigori, falchi elettronici e Var. Per fortuna la contemporaneità è esclusa e le due avventure possono essere seguite senza fare ...

Advertising

Antonie62537279 : RT @PellizzariGiano: Domenica sera si gioca a Londra la finale del campionato europeo, Italia / Inghilterra. Perfetto, tifo Italia, comunqu… - coriolano2011 : RT @PellizzariGiano: Domenica sera si gioca a Londra la finale del campionato europeo, Italia / Inghilterra. Perfetto, tifo Italia, comunqu… - michele_zeno : @Torrenapoli1 20 mln per un ts con un anno di contratto sono eccessivi… nn gioca nemmeno titolare a Londra ????? - juanne78 : RT @PellizzariGiano: Domenica sera si gioca a Londra la finale del campionato europeo, Italia / Inghilterra. Perfetto, tifo Italia, comunqu… - FilippoPretto : RT @PellizzariGiano: Domenica sera si gioca a Londra la finale del campionato europeo, Italia / Inghilterra. Perfetto, tifo Italia, comunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra gioca

Da Madrid (campioni del Mondo) a(chissà). Da Bearzot a Mancini. Stessa giacca. 'Possiamo ... Sia Wembley dove ci saranno pochi italiani rispetto ai tifosi inglesi, ma - dice Mancio - '...Domani alle ore 21:00 allo stadio Wembley disila finale degli Europei 2020, la prima edizione itinerante giocata in più nazioni per festeggiare i 60 anni della competizione rinviata di un anno per l'emergenza covid. Il Campionato ...Domani l'Italia si gioca tutto. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La Nazionale è tornata a Londra (diretta tv Sky Sport Football e Rai Sport), con la speranza che quello di oggi non sia l’ultimo ...