A lavoro sui messaggi vocali WhatsApp | riascoltarli prima dell’invio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 luglio 2021) Non smette un attimo di aggiornarsigrazie al via vai di continue beta partorite dallo sviluppo del suo team ingegneristico. Questa volta ci concentriamo sulla versione 2.21.14.18 dell’applicazione per Android, che porta con sé alcune novità relative alla funzione dei. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, il team di sviluppo si sta dando parecchio da fare in quest’ultimo periodo, regalando feature molto interessanti, tra cui la possibilità di mostrare una sola volta foto e videodi far sparire i contenuti, la scelta delle opzioni di qualità delle immagini inviate e la funzione ...