11mila docenti di sostegno stabilizzati, Floridia: “Una buona notizia per la scuola” (Di sabato 10 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, su Facebook, commenta così il via libera della Commissione Bilancio alla stabilizzazione per oltre 11mila docenti di sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021) La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara, su Facebook, commenta così il via libera della Commissione Bilancio alla stabilizzazione per oltredi. L'articolo .

