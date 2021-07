Wimbledon, Matteo Berrettini sfida la storia: è il primo italiano a giocarsi una finale (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non ho parole. Mi serviranno un paio d’ore per capire cos’è successo, ho giocato una grande partita. Non avrei mai potuto sognare un momento del genere. Niente… Grazie…”. Wimbledon: Berettini è il primo tennista italiano nella storia italiano a guadagnarsi la finale E’ più che emozionato così come, allo stesso tempo, quasi incredulo. Perché se gliel’avessero pronosticata qualche mese fa questa meritata finale, sarebbe stato lui stesso a chiamare l’ambulanza! Invece eccoci qui, dopo tanto tempo, a tessere le lodi – finalmente – di una giovane realtà del tennis Azzurro: ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non ho parole. Mi serviranno un paio d’ore per capire cos’è successo, ho giocato una grande partita. Non avrei mai potuto sognare un momento del genere. Niente… Grazie…”.: Berettini è iltennistanellaa guadagnarsi laE’ più che emozionato così come, allo stesso tempo, quasi incredulo. Perché se gliel’avessero pronosticata qualche mese fa questa meritata, sarebbe stato lui stesso a chiamare l’ambulanza! Invece eccoci qui, dopo tanto tempo, a tessere le lodi – finalmente – di una giovane realtà del tennis Azzurro: ...

