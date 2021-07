Wimbledon: Berrettini sfida Hurkacz, in palio c’è la finale del torneo (Di venerdì 9 luglio 2021) Rush finale per Wimbledon: Matteo Berrettini sfida Hubert Hurkacz, in palio c’è la finale del torneo, sarebbe il primo italiano di sempre. (Clive Brunskill/Getty Images)Matteo Berrettini è già nella storia ma non intende fermarsi: oggi per lui la sfida al polacco Hubert Hurkacz, 24 anni e numero 18 al mondo. L’azzurro è il secondo italiano a spingersi fino in semifinale a Wimbledon, ma non gli basta: vuole essere il primo ad arrivare in finale. Nemmeno al ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021) Rushper: MatteoHubert, inc’è ladel, sarebbe il primo italiano di sempre. (Clive Brunskill/Getty Images)Matteoè già nella storia ma non intende fermarsi: oggi per lui laal polacco Hubert, 24 anni e numero 18 al mondo. L’azzurro è il secondo italiano a spingersi fino in semi, ma non gli basta: vuole essere il primo ad arrivare in. Nemmeno al ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - N_Cobucci : In un'altra vita mi piacerebbe rinascere come servizio di Berrettini. #Wimbledon - marco_erm1n1 : ???? #Berrettini 0 (5) ???? #Hurkacz 0 (3) BREAK CONFERMATO… ?? #SkyTennis ??#Wimbledon ???? -