Wimbledon, Berrettini in finale! Domenica Londra sarà doppiamente azzurra (Di venerdì 9 luglio 2021) A Londra s’è fatta la storia con l’accesso a una finale, stavolta di tennis, con Matteo Berrettini. Che ha conquistato l’accesso all’ultimo atto di Wimbledon grazie a un 3 a 1 (6-3, 6-0, 6-7 al tie break, 6-4) contro il polacco Hubert Hurkacz, Il tennista romano, numero 9 nel ranking mondiale, ha superato il numero 18, diventando il primo italiano ad arrivare fino in fondo allo Slam inglese. Fino a oggi, infatti, i tennisti azzurri erano riusciti a raggiungere la finale solo al Roland Garros. Sei volte, per la precisione, e vincendo due volte con Pietrangeli e una volta con Panatta. Alle 16:30 inizia l’altra semifinale tra Djokovic e ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) As’è fatta la storia con l’accesso a una finale, stavolta di tennis, con Matteo. Che ha conquistato l’accesso all’ultimo atto digrazie a un 3 a 1 (6-3, 6-0, 6-7 al tie break, 6-4) contro il polacco Hubert Hurkacz, Il tennista romano, numero 9 nel ranking mondiale, ha superato il numero 18, diventando il primo italiano ad arrivare fino in fondo allo Slam inglese. Fino a oggi, infatti, i tennisti azzurri erano riusciti a raggiungere la finale solo al Roland Garros. Sei volte, per la precisione, e vincendo due volte con Pietrangeli e una volta con Panatta. Alle 16:30 inizia l’altra semifinale tra Djokovic e ...

