Wimbledon | Berrettini in finale! Domenica Londra sarà doppiamente azzurra – Il video

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - sscalcionapoli1 : Berrettini in finale a Wimbledon, i complimenti della SSCNapoli: “Immenso” - Simo07827689 : RT @c_appendino: Domenica vietato prendere impegni: #Berrettini e i ragazzi azzurri lotteranno per regalarci una giornata INDIMENTICABILE ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Berrettini

... Matteoda favola: primo italiano in finale in 144 anni Nicola Pietrangeli: "Nessuno ha il servizio diin semifinale; Pietrangeli applaude: "Dopo mille ...Quest'annoè nella storia diIl tennista italiano Matteoè in finale per il trofeo 2021. Oltre ad aver aggiunto un tassello in più nella storia del tennis italiano, il ...Roma, 9 lug. (Adnkronos) – “Berrettini. Chapeau per la storica impresa di Matteo Berrettini: per la prima volta un italiano giocherà la finale di Wimbledon, domenica prossima! Da grande appassionato ...Contavano i colpi, ma soprattutto i nervi e la testa. E oggi Matteo Berrettini non ha mancato il suo appuntamento con la storia. È lui, infatti, a trionfare oggi contro il polacco Herbert Hurkacz rius ...