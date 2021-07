Wimbledon 2021, Vezzali: “Grazie Berrettini, sei nella storia dello sport italiano” (Di venerdì 9 luglio 2021) Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha commentato il successo di Matteo Berrettini ai danni di Hubert Hurkacz, Grazie al quale ha raggiunto la finale di Wimbledon. “Straordinario Matteo Berrettini – afferma l’icona dello sport azzurro -. Entri di diritto nella storia dello sport italiano e ci regali un’altra grandissima emozione. Grazie a nome del Paese. Saremo tutti lì a tifare per te ed a vivere una ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Valentina, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo, ha commentato il successo di Matteoai danni di Hubert Hurkacz,al quale ha raggiunto la finale di. “Straordinario Matteo– afferma l’iconaazzurro -. Entri di dirittoe ci regali un’altra grandissima emozione.a nome del Paese. Saremo tutti lì a tifare per te ed a vivere una ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - mi47as13 : Matteo Berrettini nella leggenda, in finale a Wimbledon: è la prima volta per un tennista italiano - Susy89269739 : RT @SkyTG24: Matteo #Berrettini entra nella storia del #tennis italiano: con la vittoria su Hubert Hurkacz l’azzurro numero 9 del mondo va… -