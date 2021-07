Wimbledon 2021, Matteo Berrettini: perseveranza, cultura del lavoro e il demiurgo Santopadre (Di venerdì 9 luglio 2021) perseveranza e cultura del lavoro: sono questi gli ingredienti della torta gustosa di Matteo Berrettini. L’azzurro è diventato il primo italiano della storia a conquistare la Finale a Wimbledon, piegando con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4 il polacco Hubert Hurkacz. “Un sogno che si realizza“, le parole di Matteo al termine del match, lui che per costruire il proprio tennis è partito da molto lontano, sotto la guida attenta di Vincenzo Santopadre. Un tennista atipico Berrettini, nato sulla terra, ma che ha studiato per accrescere la ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021)del: sono questi gli ingredienti della torta gustosa di. L’azzurro è diventato il primo italiano della storia a conquistare la Finale a, piegando con il punteggio di 6-3 6-0 6-7(3) 6-4 il polacco Hubert Hurkacz. “Un sogno che si realizza“, le parole dial termine del match, lui che per costruire il proprio tennis è partito da molto lontano, sotto la guida attenta di Vincenzo. Un tennista atipico, nato sulla terra, ma che ha studiato per accrescere la ...

