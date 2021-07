Wimbledon 2021, Binaghi: “Berrettini in finale? Il tennis italiano se lo merita, ora se la deve godere” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Ce lo meritiamo, se lo merita il tennis italiano, questo successo non è arrivato a caso, arriva dopo una serie di record quantitativi fatti in questi anni anche nel settore maschile. E’ il vertice di una piramide che il nostro sistema ha costruito”. Queste le parole del presidente della Federtennis Angelo Binaghi, intervenuto all’Adnkronos dopo il successo in semifinale a Wimbledon di Matteo Berrettini contro il polacco Hubert Hurkacz. “Gloria a Matteo Berrettini, ha avuto un problema solo su due punti del tie-break ma ha giocato molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) “Ce lo meritiamo, se loil, questo successo non è arrivato a caso, arriva dopo una serie di record quantitativi fatti in questi anni anche nel settore maschile. E’ il vertice di una piramide che il nostro sistema ha costruito”. Queste le parole del presidente della FederAngelo, intervenuto all’Adnkronos dopo il successo in semidi Matteocontro il polacco Hubert Hurkacz. “Gloria a Matteo, ha avuto un problema solo su due punti del tie-break ma ha giocato molto ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - GabrieleBonarr1 : RT @jew_lyo: Mi fa troppo ridere questo allineamento per cui nel 2021 abbiamo vinto l’Eurovision, siamo in finale a Wimbledon e agli Europe… - Torakjkj : RT @Agenzia_Ansa: Storico risultato per Berrettini a Wimbledon. L'azzurro ha battuto in 4 set il polacco Hurkacz ed è il primo tennista it… -