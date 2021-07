WhatsApp ci ripensa | la rivoluzione per video e foto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ripensa

il Giornale

Foto ad alta risoluzione su, come fare Per poter ottenere l'invio di foto ad alta risoluzione suè innanzitutto necessario aggiornare l' applicazione . Come anticipato, occorrerà ...Le ultime novità di, cos'è la nuova funzione "Flash Calls", lo stesso account si potrà usare su 4 dispositivici: non limiterà le funzionalità a chi non ha ...Alla fine anche WhatsApp ha ceduto alle pressioni degli utenti e permetterà di inviare foto ad alta risoluzione. Più qualità per le immagini inviate ai propri contatti, con quel panorama mozzafiato ...WhatsApp è tornata sui suoi passi e ha deciso di offrire ai propri utenti la possibilità di inviare foto e video anche ad alta risoluzione.