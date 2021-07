Webtax | Gentiloni | fiducioso che si arrivi ad un’intesa | sarebbe un risultato straordinario

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Commissario europeo per l’Economia, Paolo, si è detto “” in merito al raggiungimento disulla. “Se ci riusciamo sarà un”, ha dichiarato ieri nel suo intervento a “La Repubblica delle Idee”, l’evento annuale del quotidiano in corso in questi giorni a Bologna. “Ci vuole grande rispetto per i punti di vista dei paesi che al momento sono contrari a– ha spiegato – alcuni di quali hanno costruito modelli di successo economico sulla base della competizione fiscale al ribasso. Il messaggio da ...

Il sindaco Brugnaro incontra Daniele Franco e chiede 150 milioni di euro l'anno per la manutenzione di Mose e città ...