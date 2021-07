Volley | presentate le maglie dell’Italia per le Olimpiadi | 3 colori per gli azzurri – FOTO

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono stateleche l’Italia dimaschile e femminile indosserà in occasione delledi Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Erreà Sport ha pensato a tre realizzazioni diverse per le nostre Nazionali. Come evidenzia l’azienda, sono stati rispettati il valore della tradizione e sono stati dati spunti innovativi si fondono in un mix armonico e moderno che esalta al massimo le caratteristiche di raffinatezza, innovazione e grande cura di ogni piccolo dettaglio. Per la tonalità delle divise (blu, azzurro, bianco), Erreà sceglie il rispetto della classicità con il ...