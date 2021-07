Volley | Miriam Sylla infortunata | distorsione alla caviglia in amichevole Si teme per le Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 luglio 2021) Pessime notizie per l’Italiavigilia delledi Tokyo 2021., capitana della Nazionale difemminile, è uscita per infortunio durante l’giocata questa sera contro la Serbia a Belgrado. La schiacciatrice ha dovuto abbandonare il campo per unasinistra, causa di uno scontro accidentale con la compagna di squadra Sarah Fahr nel corso del secondo set. Lo staff medico è al lavoro per valutare l’entità dell’infortunio. La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che ...