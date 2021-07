Volley femminile, Italia ko contro la Serbia in amichevole: altro tie-break, Sylla infortuna. Egonu 31 punti (Di venerdì 9 luglio 2021) Terza sconfitta al tie-break per l’Italia contro la Serbia in amichevole. Dopo i ko di lunedì e mercoledì, le azzurre hanno ceduto ancora una volta a Belgrado. Le Campionesse del Mondo si sono imposte col punteggio di 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14). La nostra Nazionale ha comunque fatto capire ancora una volta di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per poter conquistare una medaglia. C’è però una notizia negativa ed è l’infortunio di Miriam Sylla: la capitana è uscita nel corso del secondo set a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, procurata in seguito a un ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Terza sconfitta al tie-per l’lain. Dopo i ko di lunedì e mercoledì, le azzurre hanno ceduto ancora una volta a Belgrado. Le Campionesse del Mondo si sono imposte col punteggio di 3-2 (25-18; 23-25; 24-26; 25-22; 16-14). La nostra Nazionale ha comunque fatto capire ancora una volta di potersi presentare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per poter conquistare una medaglia. C’è però una notizia negativa ed è l’infortunio di Miriam: la capitana è uscita nel corso del secondo set a causa di una distorsione alla caviglia sinistra, procurata in seguito a un ...

