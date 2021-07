vogliopizzul | sui social l' onda per dare la telecronaca di Inghilterra - Italia al Bruno nazionale

(Di venerdì 9 luglio 2021) Una proposta poco praticabile. Anche perché con le norme attuali il grande telecronista non potrebbe arrivare nel Regno Unito senza passare per una quarantena. Ma è anche unata d'affetto verso un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #vogliopizzul sui

Oltre agli auguri di pronta guarigione a Rimedio e agli altri due colleghi,social , la notizia ...tra Repice e Pizzul Su Twitter vanno in tendenza proprio gli hashtag #Repice e #. C'è ...E l'hashtag #è balzato in cima ai trends del giorno, con decine e decine di utenti che chiedono alla tv pubblica di concedere allo storico telecronista l'onore di raccontare le gesta ...Alberto Rimedio positivo al Covid non potrà commentare la finale di Euro 2020 e sui social imperversa un vero e proprio toto commentatore per trovare il sostituto ...Dopo la notizia della positività di Rimedio, sui social è scattata la campagna #VoglioPizzul, hashtag con l'obiettivo di convincere il celebre conduttore a prendere il posto del collega. Il ...