Vitale Barberis Canonico | il nuovo tessuto è Offlimits

Il nome del nuovo tessuto firmato da Vitale Barberis Canonico, storico lanificio biellese con alle spalle oltre 350 anni di storia, non poteva essere più evocativo: Offlimits. Ovvero andare oltre, superare i propri limiti di qualunque natura essi siano per cambiare, evolversi, innovare. Così in occasione di Milano Unica (la più importante vetrina internazionale per il tessile che si è svolta in presenza a Milano, lo scorso 6 e 7 luglio) l'azienda di Prativero, guidata oggi dalla 13esima generazione di famiglia, guarda al futuro senza dimenticare le proprie origini, e la lana - da sempre ...

